“Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, ditelo voi” attacca Salvini

Mai come ora, pronto a combattere, nelle vesti di senatore della Lega, Matteo Salvini stamane è intervenuto a chiusura dell’intervento del premier: “Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, ditelo voi… Se noi abbiamo qualcosa da criticare, potremo criticarla in quest’aula visto che la cassa integrazione ancora non l’avete pagata? Possiamo, sottovoce?“.

Salvini: “Non si può esprimere il proprio pensiero”

Un intervento quello del leader del Carroccio, poi in realtà ‘attenzionato’ più per i feroci battibecchi seguiti, che per chissà quale frase imbarazzante. E dire che, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in più occasioni ha dovuto ripetere: “Salvini, parli con me”.

Quindi, sconsolato, il leghista ha terminato affermando: “Non è possibile che non si possa esprimere il proprio pensiero…”.

