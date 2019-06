Sea Watch, migranti allo stremo, due sbarchi per urgenza medica. Conte: lavoriamo con Ue

Ore tese, drammatiche e controverse quelle che si registrano intorno alla ormai notissima vicenda della Sea Watch 3. Arrivano notizie relative ad uno stato di salute precario relativo ai migranti a bordo, che si troverebbero, secondo questa ricostruzione della vicenda, allo stremo delle forze a bordo della nave che, si ricorda, da giorni è in attesa di un approdo.

Sea Watch, gli aggiornamenti: Conte prova a mediare con la Ue

Nel frattempo proseguono gli sbarchi: due persone sono scese per urgenza medica. Intanto, a prendere la parola sulla questione, tra i tanti, c’è il premier Giuseppe Conte: “Stiamo lavorando con Ue per la ridistribuzione 4 Paesi pronti ad accogliere”

Nello stesso momento, Matteo Salvini prova a dettare la linea dura: “Arresto o espulsione dell’equipaggio e sequestro della nave”. Ed è vero scontro tra lui e il governo olandese. Lo stesso Conte aveva avuto parole di perplessità nei confronti della comandante, mentre alcuni deputati sono saliti a bordo come Delrio, che ammette: “Staremo qui fin quando non scenderanno tutti a terra”

E mentre Salvini ritorna a parlarne asserendo di fidarsi dei pm, sulla Sea-Watch si esprime anche Di Battista: “Bisogna farli sbarcare, ma poi l’Europa deve affrontare la questione migranti”, dice il pentastellato.

Aggiornamento ore 6,12

Come noto, la Sea Watch è al momento bloccata all’ingresso del porto di Lampedusa anche se sono stati fatti scendere due migranti in condizione di salute precaria. Una persona e un ragazzo minore sono stati trasferiti a terra per un’urgenza medica.

La nave, che il 12 giugno aveva soccorso 53 migranti in zona Sar libica, come è ben noto ha forzato per volere della sua comandante l’aut aut del governo italiano raggiungendo le acque italiane, ma non ottenendo l’ok per sbarcare. E a bordo la situazione si fa difficile. A parte coloro che hanno beneficiato di assensi a scendere per questioni mediche, a bordo restano ora 40 migranti.

Sono passate già 48 ore dall’ingresso nelle acque territoriali italiane, ma la Sea Watch è tuttora bloccata a mezzo miglio dal porto di Lampedusa.

Salvini, protagonista della vice, ha ribadito che darà l’assenso a far entrare la nave in porto solo se l’equipaggio verrà arrestato. Intanto, durante il G20 di Osaka è andato in scena un lungo colloquio sul caso fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier olandese Mark Rutte. Durante le fasi del summit fra i membri europei i quel di Osaka, infatti, Conte e Rutte hanno pensato di ritagliarsi del tempo per colloquiare in riservatezza sul tema, e provare a trovare una intesa sulla nave battente bandiera olandese. Ieri Conte, al suo arrivo a Osaka, aveva espresso la “forte irritazione” italiana e annunciato l’avvio di contatti diplomatici con l’Olanda.

Aggiornamento ore 09,31

“Con il premier olandese Rutte ho manifestato l’invito da parte dell’Italia di avviare iniziative. Lui non si sente responsabile sui comportamenti singoli. Stiamo completando le operazioni sulla redistribuzione”, ha detto poi il premier Conte in relazione appunto al caso della Sea Watch. “Tre o quattro Paesi sono disponibili. Si è attivato un meccanismo da parte dell’Europa per la procedura della distribuzione”, ha aggiunto.

Nel frattanto, al questione degli sbarchi di migranti con i barchoni a Lampedusa prosegue: difatti, anche questa mattina sono arrivati sull’isola al largo della Sicilia 16 persone provenienti dalla Tunisia.

I migranti, si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione di legno: notati all’ingresso del porto da una motovedetta della Guardia di Finanza sono stati ‘scortati’ sulla terra ferma.

In aggiunta, anche un’altra ventina di migranti è arrivata nelle scorse ore a Capo Feto, a Mazara del Vallo: del gruppo a bordo, solo in tre sono stati rintracciati, gli altri invece, ora sono sostanzialmente irreperibili. E ancora: due minorenni sono stati interdetti dalla polizia e un maggiorenne invece, dalle Fiamme gialle.

Aggiornamento ore 11.28