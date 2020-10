Sean Connery, malato da tempo, si è spento nella notte alle Bahamas. Premio Oscar, aveva 90 anni

Era purtroppo malato da tempo e, vista anche l’età – 90 anni compiuti – era nell’aria doverne commentare la dipartita. Così stanotte, circondato dall’affetto dei suoi cari, alle Bahamas si è spento l’amatissimo Sean Connery.

Jason Connery: “Stiamo cercando di comprendere l’enormità di questo evento”

Avvicinato dalla Bbc, il figlio Jason ha raccontato che l’attore scozzese “aveva molti dei suoi familiari, che hanno potuto raggiungerlo qui, alle Bahamas. Stiamo tutti cercando di comprendere l’enormità di questo evento che si è appena verificato, anche se mio padre non stava bene da qualche tempo. E’ un giorno triste per quelli che conoscevano e amavano mio padre e per tutti coloro che nel mondo hanno potuto godere del dono meraviglioso che aveva come attore”.

Dall’Oscar alla nomina di Cavaliere, ‘007’ sognava la Scozia indipendente

Un grande attore, che oltre ad aver dato la sua fisicità all’agente segreto James Bond (portato sullo schermo per ben sette volte), nel corso della sua lunghissima carriera (dove ha abbracciato anche moltissime sfumature, passando dalla comicità al drammatico), l’attore ha conquistato un Oscar nel 1988 (‘The Untouchables’), due premi Bafta, e 3 Golden Globe.

Nel 2000, nell’ambito di una sontuosa cerimonia svoltasi presso l’Holyrood Palace, è stato nominato Cavaliere dalla regina Elisabetta.

Cè però da dire che fino all’ultimo Connery si è sempre battuto per l’indipendenza della sua amata Scozia.

Max