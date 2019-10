Seggiolini antiabbandono: firmato il decreto attuativo, ora è legge

Diventa obbligatorio l’utilizzo dei dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini per auto destinati ai bambini. Dopo la firma della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sul decreto attuativo, tutti i genitori che hanno bambini sotto i 4 anni saranno per legge obbligati a installare dispositivi atti a prevenire l’eventualità dell’abbandono dei figli in auto.

Seggiolini anti abbandono, ora è obbligatorio per la normativa. Come funzionano, costo, incentivi previsti, prezzo su Amazon

L’obbligo ufficiale scatterà quando il decreto legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, mentre si studiano già degli incentivi e agevolazioni fiscali per chi dovrà procurarsi i nuovi prodotti anti abbandono.

I dispositivi saranno dotati di un sistema di allarme collegato agli smartphone. In questo modo, saranno in grado di avvertire il guidatore, con un segnale sonoro, della presenza del bambino in auto prima dell’uscita dalla vettura.

La misura è stata spinta dai tanti casi di cronaca che hanno visto inspiegabili “black out” da parte di genitori, che hanno dimenticato i propri figli sul seggiolino della propria auto, con conseguenze il più delle volte tragiche.

Si tratta quindi dell’ultimo passo prima dell’entrata in vigore della legge, dopo l’approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato.

“Oggi posso dire che ogni vita salvata con questa legge sarà valsa tutti i miei anni di battaglie in politica” ha commentato Giorgia Meloni, prima firmataria della legge.