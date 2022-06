Sei sorelle, anticipazioni puntata 7 giugno 2022

Divenuto nel breve tempo uno dei serial più seguiti e apprezzati nel panorama televisivo di genere, Sei Sorelle ha catturato i cuori e l’interesse di un numero sempre più crescente di fan. Così come, di pari passo, sono cresciute le curiosità su anticipazioni della puntata. Ma di che cosa tratta questa novela? Ci sono i protagonisti? E che cosa succederà nell’episodio di oggi 7 giugno 2022?

Andiamo a vedere cosa ci aspetta della puntata odierna, in onda oggi per la gioia di tutti gli appassionati di Sei Sorelle.

Sei sorelle, anticipazioni puntata di oggi

Sei sorelle è la soap opera spagnola che sta facendo davvero compagnia nei mesi estivi al pubblico di Raiuno. In onda dal 30 maggio 2022, la novela è trasmessa dalle 16:00 alle 17:00, prendendo lo spazio che in inverno è de Il Paradiso delle Signore.

La serie è andata in onda su La 1 dal 2015 al 2017, per un totale di 489 puntate. Al cuore della storia, ambientato a Madrid nel 1913, le vite delle sei sorelle Silva, obbligate a prendere in mano l’azienda del padre morto per non perdere il proprio status nell’alta borghesia spagnola di quegli anni. Un compito arduo, specie perchè le porterà a lottare contro il maschilismo, il duro lavoro e storie sentimentali che faranno cambiare il verso della loro intera vita.

Ecco cosa capita nella puntata di Sei Sorelle di oggi.

Sei Sorelle, puntata di oggi: la trama

Lo sciopero dei lavoratori prosegue senza sosta. Per non ritardare le consegne delle commesse e scongiurare il fallimento, Diana propone alle sorelle di lavorare in fabbrica.