Sei tunisini incendiano cassonetto: fermati dalla polizia, ecco dove

6 ragazzi fermati dalla Polizia Locale per aver incendiato un cassonetto. Si tratta di sei giovani di nazionalità tunisina, fermati nei giardini di via Corinto, zona San Paolo, durante i consueti controlli per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute collettiva.

I ragazzi avevano appena acceso dei fumogeni, gettandone alcuni in un cassonetto e solo l’intervento tempestivo degli agenti ha permesso che le fiamme non si propagassero. Ai responsabili sono state contestate violazioni per l’accensione di fuochi e per il mancato uso di mascherine. Contestualmente sono state sanzionate altri 8 giovani per consumo irregolare di bevande alcoliche in prossimità della Basilica di San Paolo.