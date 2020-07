Semafori su Google Mpas: come attivarli

Google Maps si avvicina sempre di più alla realtà, come? Inserendo i semafori all’interno dell’applicazione. La novità è vicina ma non ancora ufficiale, attualmente è in fase di test e gli utenti che hanno avuto modo di provarlo hanno pubblicato alcuni screenshot che testimoniano la rivoluzione dell’app di navigazione.

Un passo forse dovuto, perché l’app concorrente di Apple ha introdotto i semafori all’incirca la scorsa estate. Per questo grande G non vorrà farsi trovare impreparata stando in scia dell’app di navigazione rivale. Non è ancora stata annunciata la data di rilascio ufficiale della nuova versione di Google Maps, che arriverà quindi in un periodo ancora imprecisato nel corso dei prossimi mesi.

Come funzionano i semafori su Google Maps

In base ai primi screenshot resi noti i semafori saranno visibili in tutti gli incroci e si ingrandiranno man mano che ci avviciniamo ad essi. La novità è al momento disponibile solamente per alcuni utenti Android nella versione 10.44.3. L’aggiornamento è attualmente in fase di sviluppo e Google non ha reso noti i tempi necessari a terminare i lavori.

Nei prossimi mesi sono attese diverse novità per quanto riguarda Google Maps: alcune anticipazioni hanno svelato che potrebbero essere inseriti i percorsi per i mezzi non convenzionali come monopattini e biciclette. L’app di navigazione della grande G è pronta a regalare diverse sorprese, l’implementazione dei semafori è solo una di queste.