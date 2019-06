‘Sembri Brigitte Nielsen!’, Fedez biondo non piace

“Non ti si può guardà“, oppure, “Sembri Brigitte Nielsen”, ed ancora “Stai malissimo.

Onestamente, a giudicare dalle reazioni scatenate nei social, la ‘nuova acconciatura’ scelta da Fedez non sembra aver entusiasmato i suoi fedeli follower. Forse toccato più di tanto dal sole, o voglioso di mettersi in discussione, il rapper ha improvvisamente spiazzato tutti tingendosi di biondo i capelli.

Una scelta, almeno sulle prime, probabilmente apprezzata anche da Chiara Ferragni la quale, ha ‘salutato’ questa botta d’oro del compagno postando: “Ora siamo una famiglia di biondi”.

Ma i fan non hanno gradito e sono stati abbastanza categorici anche con la celebre influencer alla quale hanno rivolto l’accorato appello: “Chiara, fai qualcosa per favore“…

Max