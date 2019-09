Senhit canta… un bel niente

Reduce da un’estate sul palco di Festival Show per presentare live il brano ‘Dark Room‘, con la coreografia ideata da Luca Tommassini, la cantante italo eritrea Senhit è ora pronta a lanciare il nuovo brano electro pop ‘Un bel niente‘.

Il nuovo singolo sarà in radio e disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming da domani, venerdì 13 settembre.

Intanto in questi giorni le strade di Roma, Milano e Bologna sono state invase da cartelloni che riportano la scritta ‘Un bel niente’, e rimandano al sito www.unbelnientemusic.com dove è presente il count down all’uscita di questo secondo singolo di Senhit in lingua italiana. Questi brani segnano, infatti, l’inizio di un nuovo percorso, dopo le produzioni in inglese di Brian Higgins (che ha lavorato con Kylie Minogue, Pet Shop Boys, Kaiser Chiefs e molte altre icone) che le hanno permesso di girare i club di Amsterdam, Parigi, Manchester, Berlino e Londra.

Il video di “Something On Your Mind” ha superato 400mila visualizzazioni su Youtube

Questo singolo è contenuto nell’EP “Hey Buddy”, composto da sei tracce electro pop in lingua inglese, prodotte per la maggior parte da Brian Higgins (che ha lavorato con Kylie Minogue, Pet Shop Boys, Kaiser Chiefs e molte altre icone della scena inglese). Senhit è “la più internazionale delle artiste italiane”, non solo per le sue origini, ma soprattutto per il suo background artistico e di vita vissuta, per il mood che la contraddistingue e per il sound dei suoi brani. Il frutto di queste esperienze prende forma nei concerti dal vivo, in cui Senhit porta sul palco un suono originale e tutta la sua energia.

Nata e cresciuta a Bologna da genitori di origine eritrea, Senhit comincia la carriera artistica nei musical di Massimo Ranieri e di Disney on Broadway che le permettono di calcare grandi palchi e viaggiare molto, portando con sé la curiosità e l’amore per la vita, propri dell’Africa. Nel 2006 rientra in Italia ed inizia la carriera musicale da solista.

