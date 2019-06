Sensi, De Ligt e Manolas: calciomercato, le trattative della notte

Il caldo non frena le ambizioni e la voglia di migliorarsi. Lo sanno bene le dirigenze dei migliori club italiani, che lavorano giorno e notte per chiudere colpi e definire cessioni. E proprio nella tarda serata di ieri, durante una cena tra Inter e Sassuolo, è stato definito l’acquisto di Sensi da parte dei nerazzurri. L’occasione per parlare del centrocampista neroverde è stato il compleanno del ds Piero Ausilio.

Le parti si sono incontrate in un ristorante di Milano, l’accordo è stato raggiunto dopo diversi faccia a faccia. Intesa totale quindi, mancano solo le firme che arriveranno nella giornata di oggi. Sensi andrà quindi a rinforzare la rosa a disposizione di Conte, che intanto aspetta risposte sul fronte offensivo. Dzeko è un’operazione solo da limare, si lavora per Lukaku del Manchester United, per cui i nerazzurri avanzeranno presto un’offerta ufficiale da 70 milioni di euro.

De Ligt e Manolas, difesa al potere

Non solo l’Inter, anche le altre big lavorano per rinforzarsi. Tra tutte la Juventus, sempre più vicina a chiudere il colpo de Ligt. Il giovanissimo difensore dell’Ajax é considerato uno dei migliori in Europa, è stato seguito dai maggiori club europei, presto potrebbe passare alla Juve.

L’accordo tra bianconeri e giocatore é stato trovato sulla base di 12 milioni l’anno comprensivi di bonus, ora resta da limare la situazione con l’Ajax. Nelle casse olandesi potrebbero finire 75 milioni di euro, gli stessi che garantiva il PSG.

Sempre in ottica difesa é ormai concluso il passaggio di Manolas al Napoli, che pagherà la clausola da 36 milioni per il greco. 34 andranno alla Roma, i restanti 2 al giocatore. Si sta quindi concretizzando il sogno del presidente De Laurentiis di vedere giocare insieme la formidabile coppia Manolas-Koulibaly.