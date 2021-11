Senza Immobile la Lazio stenta: al suo posto pronto Pedro

Senza Ciro la Lazio fa fatica, lo dicono i numeri. Immobile non è solo il bomber della squadra biancoceleste, è anche il trascinatore. Per questo Sarri ha provato fino all’ultimo a recuperarlo. Missione fallita, perché l’edema non è ancora sparito, e metterlo in campo con la Juve sarebbe un rischio troppo grande.

Motivo per cui il numero 17 non ci sarà contro i bianconeri. Un forfait che spaventa, soprattutto per l’assenza di alternative. Muriqi non ha mai convinto e nemmeno senza Immobile potrebbe trovare spazio, Pedro non è al meglio, è reduce da un problema fisico, ma ieri si è allenato in gruppo quindi ci sarà.

E con ogni probabilità lo spagnolo partirà titolare e in un ruolo inedito, almeno nella Lazio. Pedro dovrebbe infatti agire da falso nueve, come gli è spesso successo ai tempi del Barcellona. Non una posizione nuova per lui, ma comunque inusuale. Sarri si affida alla sua esperienza per provare a scalfire la difesa juventina.

Quello che spaventa però sono i numeri. Senza Immobile la Lazio fatica a vincere: l’ultima vittoria risale a 978 giorni fa, il 17 marzo 2019, quando all’Olimpico i biancocelesti batterono 4- 1 il Parma. Nelle 14 partite di A in cui non ha giocato Immobile il bilancio parla di 4 i pareggi, 6 sconfitte e appena 4 i successi.