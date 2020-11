Senzatetto positivo fugge dell’hotel Covid: ecco dove

Senzatetto positivo fugge dalla finestra dell’hotel Covid: ricerche in corso.no dei 23 senzatetto positivi al virus e ospitati all’hotel Covid di Latina Scalo è scappato. A confermarlo è l’assessora ai Servizi Sociali Patrizia Ciccarelli che nei giorni scorsi aveva stigmatizzato le fake news riguardo a fughe degli ospiti risultate non veritiere.

Senzatetto positivo fugge dell’hotel Covid: non è fake news

Da quanto si apprende, dal Comune conoscono la persona fuggita: si tratta di un 19enne tunisino che è già stato al dormitorio e che ora è ricercato dalle forze dell’ordine. L’unità mobile ieri sera ha effettuato ricerche nelle zone vicine all’hotel Covid e nelle aree frequentate solitamente dal ragazzo, tentando anche di mettersi in contatto con i suoi affetti più cari. Al momento, però, del giovane positivo al Covid non ci sono tracce. Non è da escludere che abbia preso il treno, vista la vicinanza tra il luogo in cui doveva osservare l’isolamento e la stazione di Latina Scalo.