Sequestrati 12 milioni di semi-adesivi con marchio contraffatto

Oltre 12 milioni di Post It con marchio contraffatto sequestrati dalla Guardia di Finanza di Monza: l’indagine sull’ingente quantitativo di fogli semi-adesivi col marchio “Post-it” illegale è scattata nell’ambito di una vasta operazione di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato che ha portato a controlli su diversi esercizi commerciali: e presso due grandi magazzini, con sede a Monza e Lissone e di proprietà di società gestite da cittadini cinesi, sono stati trovati oltre 50 mila blocchetti semi-adesivi Post-it risultati contraffatti da approfondite perizie.

Gli amministratori delle due imprese brianzole sono stati denunciati per commercio di prodotti con segni falsi, e realizzati usurpando titoli di proprietà intellettuale.

Gli inquirenti sono poi risaliti alla filiera di distribuzione individuando il principale fornitore in provincia di Roma. Una perquisizione presso un capannone di Tivoli, ha fatto emergere milioni di confezioni di blocchetti semi-adesivi del tutto identici a quelli già sequestrati in Lombardia, e pronti per essere venduti.