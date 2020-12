Sequestrati beni per oltre 2 milioni: a chi, dove, perchè

Sequestrati beni per oltre 2 milioni ai Morelli-Spada a Cassino per spaccio, usura ed estorsione. La misura nei confronti di 7 soggetti appartenenti al un nucleo familiare di etnia rom, stanziato nel basso Lazio come prodotto di due distinte operazioni, partite rispettivamente nel 2016 e nel 2019.

Le indagini hanno permesso di delineare l’elevata pericolosità sociale della compagine criminosa e di far emergere l’evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dai soggetti e i cospicui beni accumulati nel tempo, ritenuti per tanto acquisiti illecitamente. Sottoposti a sequestro 15 immobili, di cui due abitazioni una in provincia di Pescara e l’altra a Cassino, 7 terreni e 1 area urbana edificabile nel cassinate, 1 società attiva nel commercio e nel noleggio di automobili, motocicli e veicoli industriali, 16 rapporti finanziari accesi presso istituti di credito/postali oltre a numerose autovetture per una stima complessiva di oltre 2 milioni di euro.