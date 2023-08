Sequestri droga a Roma: quanto, dove e dettagli

Mezzo chilo di droga, mille euro sequestrati e 5 pusher in arresto. E’ il frutto dei controlli antidroga dei carabinieri di Roma. Cocaina, hashish e crack in vendita tra le strada.

Un 20enne romano già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti agli stupefacenti è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro: fermato per un controllo in via Lorenzo in Magnifico era stato notato aggirarsi con fare sospetto; trovato in possesso di 350 involucri di cocaina nascosti nella soffitta della sua abitazione.

A Montespaccatoun 46enne è stato sorpreso a cedere alcuni involucri, con circa 20 grammi di hashish, ad un cittadino romeno: nell’appartamento sono stati poi trovati e sequestrati altri 70 grammi e denaro contante.

E ancora, arrestato un 22enne della Guinea, senza fissa dimora e con precedenti, notato cedere 6 dosi di eroina ad una giovane. L’arrestato è stato trovato in possesso di 640 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

In manette, un 47enne romano, fermato dai Carabinieri per un controllo in via dell’Archeologia e trovato con 25 dosi di cocaina e 250 euro in contanti e una 33enne senza fissa dimora sottoposta ad un controllo in via Manfredonia che aveva 5 dosi di crack e denaro contante. Tutti gli arresti sono stati convalidati.