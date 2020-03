Sequestro del mezzo e multe salatissime per i ‘furbetti delle restrizioni’, governo al lavoro

Accanto al buonsenso, al senso di civiltà e rispetto per gli altri, mostrato in questi giorni di severe restrizioni dalla stragrande maggioranza degli italiani, irrita – e non poco – l’altrettanta mole di sanzioni ad oggi comminate a quanti, noncuranti delle regole, hanno egoisticamente continuato a trasgredire come nulla fosse.

Ad oggi circa 100mila le multe emesse nel Paese

Visto che parliamo di già 100mila sanzioni emesse (e parliamo per difetto, in quanto le forze dell’ordine non possono essere ovunque), il governo ha deciso di intervenire, studiando una nuova stretta e multe salatissime per i ‘furbetti’.

Governo, Viminale, e ministero della Giustizia, stanno infatti per varare un forte aumento delle multe (ad oggi è di 206 euro) e, a quanto pare, potrebbe essere introdotto anche il sequestro del mezzo, di qualsiais tipo si tratti: dalla bicicletta all’auto, passando per lo scooter.

Dunque, eccezion fatta (come recitano le misure), che per motivi di salute, esigenze lavorative, o’altre attività indifferibili previste dalle norme’, ora chi azzarda rischierà di farsi davvero male…

