Sequestro di 400 chili di rifiuti metallici: lotta alla discarica abusiva a Roma

La polizia locale di Roma continua la sua battaglia contro l’inciviltà ambientale e il traffico illegale di rifiuti, con un recente successo nella zona Salario-Foro Italico. Gli agenti del gruppo Spe hanno scoperto un altro caso di abbandono di rifiuti in strada quando hanno intercettato un veicolo guidato da un cinquantacinquenne italiano, titolare di un’impresa individuale nel settore del commercio di rifiuti metallici. L’uomo è stato sorpreso a trasportare illegalmente circa 400 chili di rifiuti metallici e matasse di rame, senza poter documentare la loro provenienza o destinazione.

In risposta a questa condotta illecita, gli agenti hanno proceduto al sequestro dei rifiuti e delle materie prime e hanno deferito il conducente alle autorità giudiziarie. Questa azione fa parte delle verifiche della polizia municipale per contrastare attività illegali legate ai reati ambientali, che sono state intensificate durante l’estate in diverse zone della città. L’attenzione è stata focalizzata sulle aree utilizzate come discariche abusive, cantieri e officine di riparazione auto.

Grazie a controlli stradali mirati e all’uso di fototrappole, sono state denunciate circa dieci persone, tra titolari di imprese e dipendenti, per reati come gestione illecita, raccolta e trasporto abusivo o abbandono di rifiuti speciali e ingombranti. Inoltre, sono stati sequestrati tre camion contenenti calcinacci, mobili dismessi e rottami metallici, e sono state comminate sanzioni per un totale di ventiduemila euro per violazioni come la mancata o irregolare tenuta della contabilità ambientale e la compilazione fraudolenta della documentazione prescritta.

Le foto-trappole hanno anche permesso di identificare e multare altre dieci persone per un totale di seimila euro, responsabili di abbandonare rifiuti ingombranti in modo incontrollato.