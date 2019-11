Cosa succede a Serena Enardu? Sembrerebbe, come accade a tanti in tutti i posti del mondo, che abbia avuto una giornata difficile. Ma per lei, che a suon di post social fa sentire la sua voce in maniera perentoria, l’eco e maggiore. E ci sarebbe, in un suo sfogo, sembra, un messaggio velato a Pago.

Ma di che cosa stiamo parlando? Semplice. Ecco ciò che sta succedendo nell’universo web della protagonista di Temptation Island Vip.

Serena Enardu, sfogo social: messaggio a Pago? Temptation Island Vip, reality, rabbia web

Serena Enardu è senza dubbio una delle ex protagoniste più seguite dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La sua storia con l’artista Pago, finita male per via del reality non ha fatto altro che aumentare l’interesse intorno a lei.

Serena, come sappiamo, è la sorella di Elga Enardu, come lei ex tronista di Uomini e Donne, e influencer nota.

Nelle ultime ore, un post ha mostrato una Serena non proprio ‘serena’. Ovvero?

Da una sua Instagram Stories si è confessata triste e in seguito alle sue followers ha fatto ascoltare una canzone molto particolare che stava passando in radio in quel momento. Una canzone di Marco Mengoni che parla di un amore malinconico. Gli occhi delle Enardu sono apparsi lucidi, che le sia riaffiorato il ricordo della sua storia d’amore con Pago?

Serena Enardu, ha postato questo.

“Devo dirvi la verità, giornata di m…a – ha esordito – mio figlio stanotte è stato male, ho dormito male e mi sono svegliata priva di forze e sono andata in palestra […] Però è una giornata veramente di m…a. E poi…”

Dopodiché ha fatto ascoltare alle sue seguaci Ti ho voluto bene veramente di Mengoni. E mentre la canzone passava, la donna annuiva con un sorriso nostalgico. Il riferimento al suo ex amato, Pago, è quindi logico. Ma è questo il senso del suo post?

Ma dopo la pioggia c’è sempre il sereno e infatti è lei stessa ad aver scritto, poco dopo “Stop con i messaggi di consolazione, ragazze! Mi sono svegliata male perché ho dormito male, punto. Poi certo, si aggiungono le cose, ma sto bene! Tranquille! Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato ma io sono tranquilla.”