Serena Williams di nuovo incinta, secondo figlio per la campionessa

(Adnkronos) – “Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi tre al Met Gala”, ha scritto Serena Williams come descrizione di una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. A primo impatto, nell’immagine, è visibile però solamente la campionessa statunitense e suo marito Alexis Ohanian. E allora ecco che una apparentemente classica foto scattata durante l’annuale evento di beneficenza organizzato dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York diventa un annuncio: quello della seconda gravidanza. La 23 volte campionessa Slam, ritiratasi ufficialmente dal tennis professionistico durante la scorsa edizione degli US Open, aspetta dunque un altro figlio dopo aver dato alla luce Alexis Olympia Ohanian Jr. nel 2017. La notizia a sorpresa ha fatto ovviamente subito scatenare tutti i fan di Serena, 42 anni il prossimo settembre, che hanno inondato il post di like e commenti, tra cui anche quelli di ex rivali sul campo come Caroline Wozniacki (anche lei madre di due bambini) o dell’attuale n.1 della classifica femminile Iga Swiatek.