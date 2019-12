Serie A, aggancio Juve in vetta: l’Inter frena con la Fiorentina

Sorpassi e controsorpassi, sempre all’ultimo respiro. Una cosa è certa: questa Serie A fa divertire, e tanto. È successo tutto nell’ultima giornata di campionato: la Juve doveva ritrovare la vittoria dopo gli stop contro Sassuolo e Lazio, che le avevano fatto perdere la vetta della classifica in favore dell’Inter.

La vittoria è arrivata, anche in modo convincente. I bianconeri hanno battuto con un netto 3-1 l’Udinese riprendendosi il primo posto in classifica. Sarri ha schierato dal primo minuto in classifica il tridente pesante composto da Ronaldo-Higuain e Dybala. CR7 ha segnato la prima doppietta in campionato, ma Sarri frena sulla possibilità di vedere il tridente pesante anche contro le big.

Inter, pari a Firenze

Sembrava fatta per l’Inter, almeno fino al 92’. Alla squadra nerazzurra stava bastando il gol di Borja Valero contro una Fiorentina rivitalizzata dopo il brutto periodo che l’ha vista coinvolta. Quando tutto sembrava far presagire ad una vittoria nerazzurra è arrivato il capolavoro di Vlahovic che ha stravolto le dinamiche della partita e del campionato.

La frenata dei nerazzurri è valsa l’aggancio della Juventus in vetta al campionato, che vale sorpasso, in virtù dello scontro diretto vinto dai bianconeri. Si gioca tutto sul filo del rosaio, sarà probabilmente così fino al termine della stagione che si preannuncia entusiasmante.