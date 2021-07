Serie A, bandite le maglie verdi dalla stagione 2022/2023

La Serie A è in vena di cambiamenti. La prima riguarda il calendario, stilato pochi giorni fa. Non più a specchio, con il girone di ritorno uguale a quello d’andata, ma asimmetrico. Un criterio mai introdotto in Italia fino a questa stagione e preso in prestito dalla Premier League, che lo utilizza ormai da diversi anni.

Non è solo il calendario a cambiare, perché il regolamento pubblicato dalla Lega Serie A prevede alcune novità, a volte anche stravaganti. L’articolo 2, ad esempio, vieta le maglie verde per i giocatori di movimento a partire dalla stagione 2022/2023. Una decisione presa per motivi di contrasto con il terreno di gioco.

Meno spazio alla fantasia, un colore in meno per dipingere le maglie della Serie A: “Dalla stagione 2022/23 è vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento”, recita l’articolo in questione.

Quest’anno, oltre al Sassuolo che ha il verde come colore sociale e quindi anche nella prima maglia, sono state diverse le squadre che lo hanno adottato per colorare le seconde e terze maglie. Ebbene, queste squadre a partire dalla stagione 2022/2023 non potranno più farlo. Il divieto non vale invece per le prime maglie: il Sassuolo non dovrà quindi preoccuparsi, così come l’Avellino, ad esempio, se dovesse salire il Serie A.