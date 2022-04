Serie A, bene le romane: è derby per il quinto posto

Lassù steccano, poco più in basso spingono per salire. Nell’ultima giornata di Serie A tra le pretendenti allo scudetto ha esultato solo l’Inter. Malino il Milan che pareggia con il Torino e il Napoli che perde ancora con la Fiorentina. Ormai il distacco è troppo netto, altrimenti Roma e Lazio avrebbero potuto provare a fare la voce grossa.

Le romane hanno trovato un successo a testa, rispettivamente contro Salernitana e Genoa, e ora occupano il quinto e il sesto posto della classifica, Fiorentina permettendo (i viola hanno ancora una gara da recuperare). Per l’Europa League è testa tra Mou e Mau. Mourinho e Sarri dopo un avvio complicato hanno trovato la via giusta e ora lottano per un posto al sole.

Più difficili i tre punti conquistati dai giallorossi che, contro la Salernitana, hanno dovuto aspettare il minuto 80 per trovare il pareggio. La zampata di Smalling ha messo le cose a posto in attesa del ritorno di Conference League contro il Bodo: “La squadra era stanca perché giocare giovedì e domenica non è facile e anche Gasperini lo sa bene. Le sostituzioni hanno cambiato la partita, abbiamo inserito gente fresca e così siamo riusciti a piegare una Salernitana che ha dato tutto e anche di più di quello che aveva. Alla fine però la vittoria è meritata per come l’abbiamo voluta portare a casa nonostante le difficoltà. Alla fine c’è stato un po’ di parapiglia e devo dire che hanno ragione loro e mi scuso. È volata qualche parola di troppo”, ha detto Mourinho al termine della partita.

In scioltezza la vittoria della Lazio a Genova: quattro gol contro una squadra che ne aveva subiti tre nelle ultime nove giornate e un passo in avanti in classifica importante. Apre Marusic, poi fa tutto Immobile con una tripletta: “Sono contento soprattutto per l’atteggiamento perché questa partita poteva essere considerata facile da vincere, ma quello che aveva fatto il Genoa ultimamente la rendeva difficilissima. Siamo stati bravi nell’impatto, abbiamo accettato che facessero la partita sporca e siamo stati lucidi in fase di possesso”, ha detto Sarri dopo la vittoria.