Serie A, Brescia-Lazio 1-2: bis Immobile e Inzaghi intona la nona

Torna la Serie A e sono subito forti emozioni con Brescia-Lazio che termina con il risultato di 1-2 per i biancocelesti. Per Inzaghi é la nona vittoria di fila e arriva grazie alla doppietta di Immobile, sempre piú capocannoniere di questa stagione.

La Lazio continua a volare, e Immobile ne é il suo simbolo: sono ben 19 i gol in 17 partite in Serie A per lui. La Lazio di fatto eguaglia il record di vittorie consecutive di Eriksson. I biancocelesti riescono ad avere la meglio delle rondinelle nel recupero, capovolgendo il risultato con due reti del capocannoniere dopo vantaggio iniziale di Balotelli. Per il quale si sono registrati nuovi cori insulti che lo hanno fatto letteralmente imbufalire.

Nove vittorie di fila della Lazio in Serie A (record del 1989-99 eguagliato): Immobile, con una doppietta, ha regalato la vittoria alla Lazio. Nonostante le squalifiche di Lucas Leiva e Luis Alberto, alla fine per la formazione di Inzaghi é arrivato il gol dell´1-2 al fotofinish avendo alla fine la meglio di un bel Brescia, dove oltre a Balotelli si é preso la scena Tonali, ormai sempre piú gioiello del calcio italiano.

Al 18′ Cistana lancia e Luiz Felipe si fa trovare impreparato, Strakosha non esce e Balotelli di sinistro fa 1-0. Ma Lazio, anche se con un po´ di fatica, al 38′ trova il pari: Caicedo viene cinturato in area da Cistana a gol praticamente fatto. Manganiello deve espellere il difensore e Immobile pareggi dal dischetto.

Lo stesso Immobile, al minuto 91´, dopo una lunga fase in bilico, trova il colpo del successo.

BRESCIA-LAZIO 1-2

Marcatori: 18′ Balotelli (B), 42′ rig. e 91′ Immobile (L).

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali (81′ Semprini), Romulo; Spalek (46′ Viviani); Torregrossa (43′ Mangraviti), Balotelli. All. Corini.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (59′ Jony); Lazzari, Milinkovic, Parolo (59′ Cataldi), Correa, Lulic (77′ Anderson); Immobile, Caicedo. All. Inzaghi.

Arbitro: Manganiello.

Note: ammoniti Tonali, Balotelli, Radu, Parolo, Bisoli, Jony, Cataldi, Chancellor. Espulso Cistana.