Serie A, continua la corsa a tre: Inter e Lazio inseguono la Juve

Nessuno molla la presa, il primo posto, la gloria fa gola a molti. La Serie A continua la sua corsa al primato, con tre squadre a contendersi la testa della classifica. C’è la Juventus, naturalmente, che vuole continuare il filotto di scudetti consecutivi ed è ancora la favorita per allungare la striscia vincente.

I bianconeri hanno vinto sul campo della Fiorentina per 3-0, ma la gara è stata molto più complicata di quanto non faccia pensare il risultato. Sono serviti, infatti, due rigori ai bianconeri per superare la squadra di Iachini, scatenando le polemiche a fine gara di un Commisso mai così infuriato. Il presidente viola si è scagliato contro l’arbitraggio, trovando la pronta difesa di Nedved.

Inter e Lazio inseguono

Non solo la Juve però, perché la giornata di Serie A ha regalato altre due conferme. La prima, e più convincente, è arrivato sul terreno dell’Olimpico, dove la Lazio ha superato con un facile 5-1 la Spal. Nel giorno in cui erano ancora vivi i rimpianti per il mancato arrivo di Giroud i biancocelesti hanno risposto con una cinquina firmata tutta dagli attaccanti.

Due gol di Immobile e Caicedo, uno di Bobby Adekanye e la Lazio continua a volare dopo la leggera frenata nel derby. Vince ancora anche l’Inter, che contro un’Udinese sempre più padrona dei propri mezzi si impone grazie ai gol del solito Lukaku, vero trascinatore della squadra di Conte. L’attaccante ne fa due e l’Inter continua l’inseguimento alla vetta, che potrebbe essere complicato dall’eventuale vittoria della Lazio mercoledì nel recupero col Verona.