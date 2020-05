Serie A, Coppa Italia e campionato: le date della ripartenza

La Serie A torna in campo, la decisione è arrivata ieri. Prima la Coppia Italia, poi il campionato. Così hanno deliberato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il premier Giuseppe Conte, a colloquio, per pochi minuti, dopo la riunione con il movimento calcio che ha portato alla rinascita del campionato.

L’Italia sulla scia degli altri campionati europei – Bundesliga, Liga e Premier – che in questi giorni hanno dato l’ok alla ripresa. Non tutti sono soddisfatti dell’esito, almeno per quanto riguarda il calendario. Inter, Milan e Juventus hanno fatto sentire il proprio dissenso per la scelta di partire con la Coppa Italia e deciderla nel giro di pochi giorni. La preoccupazione è per i giocatori, che sottoposti ad un tale stress fisico potrebbero incappare in infortuni.

Il calendario della Serie A

Andiamo con ordine: la Coppa Italia sarà giocata a partire dal 13 giugno (prima semifinale), poi il 14 spazio all’altra semifinale di ritorno. La finale è stata invece fissata per il 17 giugno, tre giorni prima la ripresa del campionato. Ecco quindi il piatto principale: la Serie A ripartirà il 20 giugno, anche se è ancora da decidere se iniziare con i recuperi o con la 27a giornata.

Più probabile la prima ipotesi, in quel caso il calendario verrebbe stilato così:

20-21 giugno: recuperi

23-34 giugno: 27a giornata

27-28 giugno: 28a giornata

30 giugno-1luglio: 29a giornata

3-4 luglio: 30a giornata

7-8 luglio; 31a giornata

11-12 luglio: 32a giornata

14-15 luglio: 33a giornata

18-19 luglio: 34a giornata

21-22 luglio: 35a giornata

25-26 luglio: 36a giornata