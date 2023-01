Serie A, Cremonese-Monza 2-3: doppietta di Caprari

(Adnkronos) – Il Monza batte 3-2 la Cremonese nell’anticipo della 18esima giornata di Serie A. Un Derby lombardo tra neopromosse spettacolare e ricco di gol.

Allo stadio ‘Zini’ di Cremona’ gli ospiti dominano per un’ora di gioco, trovando subito il vantaggio con Ciurria, a coronamento di una splendida azione, e poi facendo affidamento sul miglior Caprari della stagione sin qui: rigore del 2-0 e tris al 10′ della ripresa su assist di Petagna. La Cremonese ha poi un sussulto e, complici i cambi, torna in partita trascinata dalla coppia Valeri-Ciofani. Assist del primo e gol del secondo per l’1-3, ancora loro due permettono a Dessers di colpire al minuto 84. Nel finale Di Gregorio miracoloso ancora su Ciofani evita che la rimonta si completi. Il Monza sale all’11° posto con 21 punti, la Cremonese resta invece ferma a quota 7 in ultima piazza.