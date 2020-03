Serie A e coronavirus, cosa cambia: possibile variazione del calendario

Il coronavirus sta sconvolgendo regole di vita e azioni scontate. Anche la quotidianità è messa a rischio dall’emergenza. Compreso il calcio, che nel corso delle ultime settimane ha subito diverse variazioni e polemiche. L’ultima quella tra Marotta e la Lega Serie A. L’ad nerazzurro aveva parlato di campionato falsato, il presidente della Lega aveva ribattuto rivelando che l’Inter si è rifiutata di giocare lunedì a porte aperte.

Un botta e risposta che ha avuto ripercussioni su tutto il sistema calcio italiano, che nella giornata di mercoledì si riunirà per prendere le adeguate contromisure per evitare ripercussione sull’attuale campionato che rischia così di subire un terremoto che rischia di mettere in discussione tutto. Di seguito analizziamo una possibile soluzione che la Lega potrebbe adottare.

Possibile variazione del calendario

Tra le ipotesi prese in esame che verranno discusse nell’assemblea straordinaria in programma mercoledì c’è la possibilità di una variazione completa del calendario. Le gare rinviate della 26a giornata, 6 in tutto, potrebbero essere giocate tra sabato e lunedì prossimo, spostando quindi tutta la 27a giornata al weekend successivo.

Una soluzione plausibile che porterebbe però un danno economico alle squadre che hanno già organizzato trasferte e viaggi. Un’ipotesi drastica ma risolutiva che verrà discussa nel corso dell’assemblea di mercoledì a Roma, quando verranno decise le sorti del campionato di Sere A, messo a rischio dall’emergenza coronavirus.