Serie A, ecco il nuovo pallone: la FOTO

Il campionato è alle porte, mancano ormai pochissimi giorni al ritorno della Serie A. Milioni di appassionati in Italia già fremono all’idea di poter tornare a guardare la loro squadra del cuore. Stadi gremiti e tv prese d’assalto: il calcio unisce e fa sognare, e questa stagione non sarà da meno.

Il calciomercato ha infatti amplificato l’appeal del nostro campionato con l’arrivo di pezzi da novanta come de Ligt e Ribery, il campione francese arrivato alla Fiorentina per misurarsi con il calcio italiano. In cima la lotta è aperta con Napoli e Inter a caccia della Juve, ormai dominatrice da otto anni consecutivi. In zona Champions c’è grande afflusso per centrare la coppa euroepa più ambita, mentre le neopromosse vorranno dimostrare di non essere solo di passaggio.

Serie A, svelato il nuovo pallone

Intanto la Serie A, attraverso un tweet, ha svelato il pallone ufficiale della stagione 2019/20. Di seguito la foto: