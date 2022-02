Serie A, gare con 5 minuti di ritardo per solidarietà verso l’Ucraina: la decisione della Figc

Il mondo del calcio si schiera con l’Ucraina. Prima la Uefa, che ha spostato la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi, poi la Figc, che ha deciso di iniziare tutte le partite della Serie A con 5 minuti di ritardo in solidarietà con il popolo ucraino.

L’annuncio è arrivato con una nota: “I valori universali dello sport ci impongono una riflessione non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro mondo, vogliamo mandare un messaggio chiaro: il movimento calcistico nazionale è sensibile e molto preoccupato per quello che sta accadendo in queste ore, lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace”.

La giornata di Serie A inizia stasera, con la gara tra Milan e Udinese. Poi stasera sarà il turno di Genoa-Inter. A partire da queste due gare, a cui si aggiungono quelle fino a domenica, il calcio d’inizio è spostato 5 minuti in avanti. Un segnale di vicinanza all’Ucraina che arriva anche dal calcio italiano.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha sottolineato che “lo sport non fa politica, ma vuole la pace“.