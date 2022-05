Serie A, gli squalificati per la prossima giornata: la decisione del giudice sportivo

Quattro squalificati per la prossima giornata di Serie A, la 36esima. Eì la decisione del giudice sportivo al termine del 35esimo turno di campionato, finito ieri sera con la gara tra Atalanta e Salernitana. Sono stati fermati, per un turno, Petar Stojanovic e Valerio Verre dell’Empoli (entrambi espulsi, non ci saranno così contro l’Inter).

Fermo anche Sasa Lukic del Torino, che non sarà così a disposizione di Juirc per la sfida contro il Napoli. Stop di una giornata anche per il portiere dello Spezia Provedel, inchiodato dalla prova televisiva: per lui la squalifica è scattata perché, inquadrato dalle telecamere, proferiva un’espressione blasfema.

Dal comunicato del giudice sportivo, inoltre, si evincono le multe per Genoa e Cagliari:

Ammenda di € 12.000 al GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro, per tre volte, ad interrompere la gara per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett.b) CGS; recidiva.

Ammenda di € 8.000 al CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un seggiolino sul terreno di giuoco oltre un’asta che colpiva un proprio calciatore; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett.b) CGS.