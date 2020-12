Serie A, il weekend di Roma e Lazio

Il giorno dopo per la Roma è un bagno di rimpianti e recriminazioni. Il diluvio pre-partita non ha lavato le incertezze nate dopo la batosta con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Il pareggio di ieri con il Sassuolo è un punto a due facce. La prima è tesa ma consapevole che il risultato portato a casa con un uomo in meno per più di un tempo non è di certo da buttare.

La seconda, rabbuiata, ha l’espressione di Fonseca, caricato a molla contro l’arbitro Maresca, protagonista in negativo di un arbitraggio contestato a più riprese e bollato come una ‘barzelletta’ da qualcuno della panchina giallorossa. Il direttore di gara ha buttato fuori prima Pedro, mai espulso nelle precedenti 350 partite, con un primo giallo molto dubbio. Poi ha sventolato il rosso a Fonseca, che nell’intervallo ha recriminato per la direzione di gara.

In 10 nella ripresa la Roma ha giocato paradossalmente meglio, mettendo anche sotto il Sassuolo. Alla fine è arrivato uno 0-0 che sposta poco a livello di classifica e che mette fretta ai giallorossi, che non possono più perdere terreno se vogliono continuare la rincorsa ai primi posti.

Ha sofferto anche la Lazio, a Cesena, contro uno Spezia organizzato e ben messo in campo. Non sorprende che Vincenzo Italiano sia già corteggiato da diversi club in Europa. Alla fine però la squadra di Inzaghi è tornata a Roma con tre punti d’oro, sofferti e sudati.

Da rivedere la prestazione, come ha ribadito lo stesso allenatore biancoceleste, ma dopo la brutta sconfitta casalinga contro l’Udinese contava il risultato. Il solito Immobile, sempre più vicino a Piola nella classifica dei marcatori laziali, e il gioiello di Milinkovic-Savic su punizione, sono bastati per conquistare la vittoria, messa in discussione dal gol di Nzola e dai continui attacchi dello Spezia vanificati dalla sfortuna e da un Reina in stato di grazia. Ora la testa della Lazio è proiettata a martedì, quando all’Olimpico, contro il Bruges, andrà in scena la gara più importante di questo inizio di stagione.