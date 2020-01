Serie A, la Juve sempre più sola in vetta: la Lazio insidia l’Inter

La Juve continua a vincere e a macinare punti: la squadra di Sarri supera anche il Parma e si porta sempre più su, dove dalla vetta si vedono tutti dall’altro in basso, perché ora la squadra bianconera ha parecchio spazio libero in cima alla classifica. La prima e diretta inseguitrice, l’Inter, si è fermata a Lecce, sciupando l’occasione di mettere pressione alla Juve che avrebbe giocato qualche ora più tardi.

La squadra di Conte è stata fermata sull’1-1 dopo aver accarezzato l’idea di una vittoria in extremis firmata da Bastoni, entrato poco prima della rete del vantaggio. Ci ha pensato il gol di Mancosu allo scadere a riequilibrare il risultato e ad amplificare i rimpianti di un Inter che in attesa del mercato deve far leva sulla voglia e la fame per tenere il passo della Juve.

La Lazio continua a vincere

Non ferma la sua ascesa la Juve, che nonostante qualche preoccupazione nella sfida con il Parma ha superato la squadra di D’Aversa con una doppietta di Ronaldo, tornato a livelli stratosferici dopo un avvio un po’ al ribasso. La squadra di Sarri ancora non convince appieno per quanto riguarda il gioco, ma con altri 3 punti ha iniziato la sua fuga.

L’inseguitrice a sorpresa si chiama Lazio: la squadra di Inzaghi ha schiantato la Sampdoria con un netto 5-1 e si è messa sulla scia della Juventus, superando, almeno virtualmente, l’Inter in classifica. Già, perché i biancocelesti hanno una partita in meno e vincendo la gara di inizio febbraio con il Verona si troverebbero a meno 3 dalla Juventus.