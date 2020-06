Serie A, la Juve vince e corre in testa: il Milan piazza un colpo da Europa

Dopo i recuperi della 25a giornata la Serie A riparte per il rush finale che delineerà tutte le posizioni di classifica. La Juve balla ancora in vetta dopo i dolori di Coppa. La sconfitta con il Napoli nella finale di pochi giorni fa sembrava aver tracciato un percorso in discesa per i bianconeri, che con il Bologna hanno invece avuto la forza di riprendersi.

Contro la squadra di Mihajlovic Ronaldo e compagni hanno segnato due gol, giocato meglio rispetto alle ultime uscite e rischiato solo nei minuti finali. Il portoghese ha aperto su rigore, Dybala ha raddoppiato con un capolavoro col sinistro finito sotto l’incrocio. Una prova che ha soddisfatto Sarri, che può allontanare le critiche almeno per un po’.

Il Milan punta all’Europa

L’allenatore bianconero ha commentato così la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Oggi eravamo più brillanti fisicamente, al contrario delle ultime partite in cui siamo stati un po’ in difficoltà”. Non solo Juve, anche il Milan ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Lecce, invece alle prese con una condizione fisica ancora da trovare.

La squadra di Pioli ha convinto nonostante la pesante assenza di Ibrahimovic, supplita da un attacco inedito e dall’interpretazione del ruolo di Rebic, che seppur in modo anomalo ha saputo tenere l’attacco e segnare anche il terzo gol che ha chiuso i giochi. Tre punti che hanno dato fiducia ai rossoneri e al loro allenatore: “L’obiettivo è superare chi è davanti a noi. Questo gruppo merita l’Europa”.