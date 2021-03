Serie A, la Roma con le grandi non vince mai: battuta anche dal Milan

Serie A, la Roma con le grandi non vince mai: battuta anche...

Nemmeno con un Milan ferito la Roma riesce a invertire la tendenza: con le grandi non vince mai. È un dato assodato, incontrovertibile. Solo 3 punti conquistati sui 24 a disposizione contro le cosiddette big. Cade anche all’Olimpico, dove prima non aveva mai perso. Crolla un record positivo, ma il tabù delle grandi resiste.

I giallorossi mostrano tutti i loro limiti, soprattutto mentali. Il Milan era reduce da due sconfitte consecutive in campionato, nonostante questo ha meritato di uscire con i tre punti dall’Olimpico, nonostante alcuni errori arbitrali. Il gol di Kessie su rigore ha aperto la partita, il pareggio di Veretout, ancora il migliore, non basta a tenere a galla la squadra.

Nella ripresa la rasoiata di Rebic mette il sigillo alla gara. 2-1, e altri zero punti con una grande. Fonseca è consapevole dei limiti mostrati dalla sua squadra: “Per stare in zona Champions serve fare punti: se non vinci queste partite, diventa difficile arrivarci”.

Poi spiega: “Siamo entrati male in campo, le situazioni che il Milan ha creato sono state palle perse da noi in costruzione. Oggi abbiamo sbagliato i primi venti minuti, eravamo troppo passivi e contro una squadra come il Milan poi diventa difficile recuperare. Nel secondo tempo siamo riusciti a giocare il nostro calcio e creare occasioni, ma l’avvio è stato sbagliato”.