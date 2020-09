Serie A, la Roma meglio della Juve, ma è solo pareggio. La Lazio torna a correre

L’impressione è che quella con la Juve sia stata un’occasione persa. E questa, paradossalmente, è una buona notizia per la Roma. Che è stata superiore ai bianconeri, in alcuni tratti anche nettamente, superando così l’imbarazzo di quella lista che ha portato alla sconfitta per 3-0 con il Verona.

Serviva una risposta netta per non rischiare di cadere in un vortice di negatività che avrebbe finito per inghiottire l’inizio della stagione giallorossa, fino a comprometterne l’esito. La gara con la Juve, seppur finita 2-2, ha dato riposte incoraggianti in questo senso. La squadra di Fonseca è apparsa viva e pericolosa. Ha sfiorato una vittoria del tutto meritata.

Il prossimo passo per Dzeko e compagni sarò quello di trovare la vittoria. Ora servono i tre punti, un’ulteriore risposta dopo i passi avanti fatti sul piano del gioco.

La Lazio inizia col piede giusto

E’ partita subito col piede giusto invece la Lazio, che dopo aver saltato la prima giornata di Serie a con l’Atlanta, che recupererà mercoledì, ha fatto il suo debutto in campionato superando con un incoraggiante 2-0 il Cagliari di Di Francesco. La squadra di Inzaghi sembra aver ripreso da dove interrotto il lockdown, restituendo al campionato una squadra più stanca e demotivata. Tutto il contrario di quello visto sabato: la controprova arriverà mercoledì’, contro l’Atalanta, una delle squadre più in forma in questo avvio.