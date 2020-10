Serie A, la Roma va. La Lazio ferma a Genova

Tre buone notizie per la Roma: la squadra è in salute, Pedro si conferma un top player e Edin Dzeko è tornato al gol. Addirittura due contro il Benevento. Fonseca può festeggiare la sua squadra, che contro Caprari e compagni ha dato prova di forza e maturità.

“Abbiamo fatto una bella partita oggi – ha detto l’allenatore portoghese al termine della gara – Abbiamo fiducia, sarà un campionato lungo e siamo all’inizio ma la squadra sta andando bene. Ora abbiamo molte partite in pochi giorni, dobbiamo gestirci ma sono fiducioso”.

“Io voglio sempre essere realista. Siamo tutti d’accordo sul fatto che ci sono due squadre che hanno fatto investimenti diverse e sono candidate a vincere al campionato. Dietro ci sono una serie di squadre, come la Roma, che possono fare una buona stagione e puntare alla Champions”.

Discorso diverso invece per la Lazio, che conferma l’avvio difficile. Cade a Genova, con la Samp, per 3-0. E ora aspetta martedì il Borussia Dortmund all’esordio in champions. Non il modo migliore per arrivarci. Inzaghi contro i tedeschi recupererà Immobile, assente a Marassi.