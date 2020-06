Serie A, le partite di oggi 30 Giugno e del 1 e 2 Luglio su Sky e DAZN, orari, canali, streaming, come vederle

Con l’ormai noto fitto calendario pensato per recuperare il ‘tempo perduto’ durante il lungo lockdown da covid-19, come sappiamo la Serie A italiana torna in campo con una marea di partite praticamente, in questa fase, quasi a cadenza giornaliera.

Cosa ci aspetta nelle prossime ore? Ecco l‘elenco Serie A, le partite di oggi e domani su Sky e DAZN, e come vederle.

Nuovo turno infrasettimanale con la serie A, ed ecco le partite in streaming delle prossime ore.

Il calendario di Serie A è in questi giorni una continua rincorsa e non sono pochi gli italiani che non riescono a capire quando si gioca e chi gioca e contro chi e soprattutto a che ora e in quale canale.

Vediamo il calendario Serie A cosa propone.

29a giornata

30 giugno, ore 19.30 Torino-Lazio (Sky)

30 giugno, ore 21.45 Genoa-Juventus (Sky)

1 luglio, ore 19.30 Bologna-Cagliari (Sky)

1 luglio, ore 19.30 Inter-Brescia (Dazn)

1 luglio, ore 21.45 Fiorentina-Sassuolo (Sky)

1 luglio, ore 21.45 Verona-Parma (Sky)

1 luglio, ore 21.45 Lecce-Sampdoria (Dazn)

1 luglio, ore 21.45 Spal-Milan (Sky)

2 luglio, ore 19.30 Atalanta-Napoli (Dazn)

2 luglio, ore 21.45 Roma-Udinese (Sky)

Serie A, le partite su Sky e DAZN dei prossimi turni

Facciamo chiarezza anche per quel che concerne i prossimi turni:

30a giornata 4 luglio – 5 luglio – 6 luglio

4 luglio, ore 17.15 Juventus-Sassuolo (Sky)

4 luglio, ore 19.30 Sassuolo-Lecce (Sky)

4 luglio, ore 21.45 Lazio-Milan (Dazn)

5 luglio, ore 17.15 Inter-Bologna (Dazn)

5 luglio, ore 19.30 Brescia-Verona (Sky)

5 luglio, ore 19.30 Cagliari-Atalanta (Sky)

5 luglio, ore 19.30, Parma-Fiorentina (Sky)

5 luglio, ore 19.30 Sampdoria-Spal (Dazn)

5 luglio, ore 19.30 Udinese-Genoa (Sky)

6 luglio, ore 21.45 Napoli-Roma (Sky)

31a giornata 7, 8 e 9 luglio

7 luglio, ore 19.30 Lecce-Lazio (Sky)

7 luglio, ore 21.45 Milan-Juventus (Dazn)

8 luglio, ore 19.30 Fiorentina-Cagliari (Sky)

8 luglio, ore 19.30 Genoa-Napoli (Sky)

8 luglio, ore 21.45 Atalanta-Sampdoria (Sky)

8 luglio, ore 21.45 Bologna-Sassuolo (Sky)

8 luglio, ore 21.45 Roma-Parma (Dazn)

8 luglio, ore 21.45 Torino-Brescia (Sky)

9 luglio, ore 19.30 Spal-Udinese (Dazn)

9 luglio, ore 21.45 Verona-Inter (Sky)

32a giornata 11, 12, 13 luglio

11 luglio, ore 17.15 Lazio-Sassuolo (Sky)

11 luglio, ore 19.30 Brescia-Roma (Sky)

11 luglio, ore 21.45 Juventus-Atalanta (Dazn)

12 luglio, ore 17.15 Genoa-Spal (Dazn)

12 luglio, ore 19.30 Cagliari-Lecce (Sky)

12 luglio, ore 19.30 Fiorentina-Verona (Dazn)

12 luglio, ore 19.30 Parma-Bologna (Sky)

12 luglio, ore 19.30 Udinese-Sampdoria (Sky)

12 luglio, ore 21.45 Napoli-Milan (Sky)

13 luglio, 21.45 Inter-Torino (Sky)

33a giornata 14, 15 e 16 luglio

14 luglio, ore 21.45 Atalanta-Brescia (Sky)

15 luglio, ore 19.30 Bologna-Napoli (Dazn)

15 luglio, ore 19.30 Milan-Parma (Sky)

15 luglio, ore 19.30 Sampdoria-Cagliari (Sky)

15 luglio, ore 21.45 Lecce-Fiorentina (Dazn)

15 luglio, ore 21.45 Roma-Verona (Sky)

15 luglio, ore 21.45 Sassuolo-Juventus (Sky)

15 luglio, ore 21.45 Udinese-Lazio (Sky)

16 luglio, ore 19.30 Torino-Genoa (Sky)

16 luglio, ore 21.45 Spal-Inter (Dazn)

34a giornata 18, 19, 20 luglio

18 luglio, ore 17.15 Verona-Atalanta (Sky)

18 luglio, ore 19.30 Cagliari-Sassuolo (Sky)

18 luglio, ore 21.45 Milan-Bologna (Dazn)

19 luglio, ore 17.15 Parma-Sampdoria (Dazn)

19 luglio, ore 19.30 Brescia-Spal (Sky)

19 luglio, ore 19.30 Fiorentina-Torino (Dazn)

19 luglio, ore 19.30 Genoa-Lecce (Sky)

19 luglio, ore 19.30 Napoli-Udinese (Sky)

19 luglio, ore 21.45 Roma-Inter (Sky)

20 luglio, ore 21.45 Juventus-Lazio (Sky)

35a giornata, 21, 22 e 23 luglio

21 luglio, ore 19.30 Atalanta-Bologna (Sky)

21 luglio, ore 21.45 Sassuolo-Milan (Sky)

22 luglio, ore 19.30 Parma-Napoli (Dazn)

22 luglio, ore 21.45 Inter-Fiorentina (Sky)

22 luglio, ore 21.45 Lecce-Brescia (Sky)

22 luglio, ore 21.45 Sampdoria-Genoa (Sky)

22 luglio, ore 21.45 Spal-Roma (Dazn)

22 luglio, ore 21.45 Torino-Verona (Sky)

23 luglio, ore 19.30 Udinese-Juventus (Sky)

23 luglio, ore 21.45 Lazio-Cagliari (Dazn)

