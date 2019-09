Serie A, l’Inter scatta in vetta, la Juve frena

La prima in panchina di Maurizio Sarri non è andata come il tecnico toscano si sarebbe aspettato. Ed è facile pensare che abbia dato la colpa alla sfortuna, attaccandosi alla scaramanzia che lo accompagna da sempre. Perché Sarri a Firenze ci ha perso uno scudetto ai tempi del Napoli, e ieri ha rallentato la corsa alla vetta con il pareggio contro Ribery e compagni.

Al Franchi la Juventus è stata fermata sullo 0-0 da Montella, che aveva iniziato la nuova stagione con due sconfitte. un pareggio che non preoccupa i bianconeri, ma che mostra al fianco all’Inter, che in serata ha battuto di misura l’Udinese portandosi in vetta alla classifica della Serie A.

All’Inter basta Sensi

La squadra di Conte non stupisce per gioco ma vince: ai nerazzurri basta un inedito colpo di testa di Sensi (non proprio una specialista) per portare a casa la vittoria che segna il primo sorpasso stagionale alla Juventus, in un campionato che con ogni probabilità prenderà la forma di un Gran Premio di Moto Gp.

Nella lotta a due è ammesso senza alcun dubbio anche il Napoli, che contro la Sampdoria ha anche convinto oltre ad aver conquistato la vittoria. Un super Mertens trascina la squadra di Ancelotti al secondo posto in classifica, rendendo ancora più elettrzante questo avvio di stagione.