Serie A, Salernitana-Bologna 2-2

La Salernitana non va oltre il 2-2 all’Arechi contro il Bologna. La squadra di Paulo Sousa sale così a 27 punti, mentre quella di Thiago Motta si porta a 37, dove aggancia il Torino.

Primo tempo equilibrato con la Salernitana che in avvio che si rende pericolosa e trova il gol con Pirola. AL 7′ su calcio d’angolo palla corta per Candreva che crossa benissimo in area dove Pirola di testa insacca per l’1-0. Il Bologna reagisce subito e trova il pareggio con Ferguson all’11: Kiriakopoulos dalla sinistra crossa in area, Ferguson prende il tempo a Lucumì e di testa trova l’angolino per l’1-1.

Ad inizio ripresa la Salernitana alza i ritmi, sfiora il gol prima con Piatek e poi con Dia e va a segno al 64′ proprio con Dia per il 2-1, con l’attaccante che approfitta di una mischia in area e di piatto destro trova l’angolo grazie anche ad una deviazione di Schouten. Anche questa volta dura poco il vantaggio dei padroni di casa. Al 73′ il Bologna pareggia ancora. Calcio d’angolo calciato a giro di Kiriakopoulos, Lykogiannis anticipa Piatek e di testa manda in rete la palla del 2-2.