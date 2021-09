Serie A, salta un’altra panchina: il Cagliari esonera Semplici

La Serie A, dopo appena tre giornate, saluta due allenatori. Dopo Di Francesco, esonerato dal Verona con tre sconfitte e zero punti, anche il Cagliari decide di cambiare e saluta Semplici. Decisiva in tal senso la sconfitta contro il Genoa. Il Cagliari dopo essere passato in vantaggio di due gol si è fatto rimontare fino al 3-2 finale.

Una sconfitta che non è andata giù al presidente Giulini. Questo il comunicato che ufficializza la cessione di Semplici: “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi ed i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

Arrivati al Cagliari lo scorso febbraio il mister e il suo staff sono stati tra gli artefici della rimonta salvezza della passata stagione: la Società desidera ringraziarli per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera”, conclude la nota.

Al posto di Semplici il Cagliari è sempre più vicino a Walter Mazzarri. L’ex Napoli e Torino ha battuto la concorrenza di Iachini e Lopez e si prepara a vivere una nuova stagione in Serie A. Un punto in tre partite, troppo poco per Semplici, esonerato dopo appena tre gare.