Serie A, sorteggiate nel pomeriggio le partite che daranno il via alla stagione calcistica 2021-2022

Fino a poche ore fa, riguardo l’imminente Campionato di Serie A 2021-2022, l’unica certezza era il giorno della ripartenza: il prossimo 22 agosto.

Poco fa ha invece avuto luogo il sorteggio della prima giornata che vedrà in campo:

Bologna-Salernitana, Cagliari-Spezia, Empoli-Lazio, Inter-Genoa, Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina, Sampdoria-Milan, Torino-Atalanta, Udinese-Juventus, Verona-Sassuolo.

Serie A: una seconda giornata che consente alle ‘grandi’ di macinare punti

A seguire, la seconda giornata presenta:

Atalanta-Bologna, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, Verona-Inter, Juve-Empoli, Lazio-Spezia, Milan-Cagliari, Salernitana-Roma, Sassuolo-Sampdoria, e Udinese-Venezia.

Serie A: già alla terza giornata ecco Milan-Lazio, e Napoli-Juventus

Quando siamo appena alla terza giornata, il cartellone dei match si fa davvero subito interessante, con ‘incontri di primo piano’, in parte già influenti ai fini della classifica:

Atalanta-Fiorentina, Bologna-Verona, Cagliari-Genoa, Empoli-Venezia, Milan-Lazio, Napoli-Juventus, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Inter, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana.

Non da meno poi il quarto turno, che mette in evidenza un ‘appassionato’ Juventus-Milan.

Serie A: a seguire ecco il cartellone dei ‘derby’ più sentiti, anche ai fini della classifica

Al via anche gli attesi ‘derby’ con Roma-Lazio nella VI giornata, e Torino-Juventus alla VII. Bisognerà invece attendere la XII giornata per vedere in campo il Milan contro l’Inter (il cui ritorno è programmato nella XXIV giornata: per la prima volta andata e ritorno sono sfalsate).

Serie A: il 2022 inizia subito ‘con il botto’: Milan-Roma e Juventus-Napoli

Da segnalare, subito dopo le festività natalizie, la ripartenza ‘col botto’, grazie alla prima di ritorno che prevede scontri ‘pesanti’ come Milan-Roma e Juventus-Napoli.

Sempre il 6 gennaio 2022, ecco anche spicca Bologna-Inter, Atalanta-Torino,Fiorentina-Udinese, Lazio-Empoli, Salernitana-Venezia, Sampdoria-Cagliari, Sassuolo-Genoa e Spezia-Hellas Verona.

Max