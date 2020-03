Serie A, Spadafora: “Il campionato continua. Si va verso le porte chiuse”

La Serie A si ferma, anzi no. Porte chiuse, poi ancora un passo indietro. Un flusso di notizie, idee, movimenti che stanno generando confusione e smarrimento nel calcio italiano, figlio di un periodo durissimo. L’Italia è chiamata a fronteggiare l’emergenza coronavirus e di conseguenza anche il nostro calcio è messo a dura prova.

Per trovare una soluzione in queste ore a Roma è andata in scena un’assemblea straordinaria per trovare il modo di tamponare l’emergenza e dare seguito a di un campionato che rischia di essere falsato. In questi minuti è arrivata la prima decisiva decisione: il campionato continuerà.

La conferma di Spadafora

A confermare il prosegui della Serie A è il ministro Spadafora che all’uscita di Palazzo Chigi ha commentato: “Ci sarà il proseguimento di tutte le attività, anche del campionato, ma nel rispetto della salute per tutti. Partite a porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento”.

Proprio in base a questa decisione la gara tra Juventus e Inter dovrebbe essere giocata questa domenica e non più lunedì come previsto, perché non ci sarebbe più nessuna ordinanza da rispettare. Il campionato non si ferma, sembra essere questa la linea presa. Si giocherà a porte chiuse, se necessario fino a fine stagione.