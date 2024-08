Servizio Civile a Roma, ecco il nuovo bando

È stato pubblicato il nuovo avviso per partecipare ai vari programmi del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il bando è per la “selezione di 6.478 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile per il Giubileo della Chiesa cattolica nonché di programmi di intervento di Servizio civile universale autofinanziati”.

La data di scadenza per poter fare domanda è il 26 settembre entro le 14:00. Per poter partecipare ai progetti di Servizio Civile Universale, infatti, è obbligatorio presentare domanda. A Roma, nello specifico, sono previsti dodici progetti suddivisi in vari programmi che impegneranno 162 ragazzi.

L’età entro la quale si può partecipare è tra i 18 e i 28 anni. Per 12 mesi le ragazze e i ragazzi saranno impegnati per 12 mesi con un orario di 25 ore a settimana.

Aggiornamento ore 9.40

“Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che stabilisce, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio attualmente pari ad € 507,30, suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, si legge così nell’avviso. Per poter inviare la propria candidatura, cliccare al link di seguito: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Aggiornamento ore 10.30

I requisiti per poter partecipare sono:

cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata

Aggiornamento ore 13.00

È possibile, entro le ore 14.00 del 26 settembre 2024, presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno su tutto il territorio, in particolare: