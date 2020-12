“Servono più case popolari”: l’urgente richiesta di Federcasa e sindacati

Finanziamenti sicuri per le politiche della casa. Integrazione al reddito delle famiglie in crisi con un rifinanziamento del Fondo di sostegno agli affitti e della morosità incolpevole. Incremento dell’offerta di alloggi in locazione a canone sostenibile e riforma dell’edilizia residenziale pubblica e degli enti gestori. Queste, sono alcune delle proposte che Federcasa, associazione che riunisce gli enti di gestione delle case popolari in Italia, lancia in un documento di intenti in simbiosi co i sindacati di categoria Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini per sottoporre al Governo e alle Regioni un piano di rilancio.

L’emergenza abitativa e gli sfratti rendono attuale, in sintesi, una richiesta primaria: “Servono più case popolari”

Federcasa e sindacati: le richieste

L’urgenza è stata evocata nel corso di una conferenza stampa con i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie, giorni in cui in Parlamento è in discussione una legge di Bilancio che, “salvo il rifinanziamento del fondo di sostegno all’affitto 2021-2022, non contiene misure capaci di affrontare l’emergenza che abbiamo di fronte”, alla luce della mancata proroga allo stop all’esecuzione degli sfratti per decine di migliaia di famiglie” in piena crisi da coronavirus.

Solo nel 2019 in Italia sono state emessi 50mila sfratti, l’80 per cento dei quali per morosità incolpevole. Numeri alti a Roma e non solo. Federcasa e sindacati chiedono dunque di “riprendere il confronto al fine di ripristinare un flusso di finanziamenti certi e costanti”