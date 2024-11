Sgaibarre al lavoro per il Palio di Siena

ALLUMIERE – Il noto fantino Antonio Villella (più conosciuto con il soprannome Sgaibarre), dopo aver chiuso il suo centro ippico sulla Braccianese, ha fatto una scelta di cuore e tornerà tra pochi giorni a Siena, dove lavorerà per la sua grande passione: il Palio di Siena. Villella, con sua grande soddisfazione, è entrato a far parte della nota scuderia di Federico Guglielmi (detto Tamurè). Classe 1976 Sgaibarre ha corso 11 Carriere tra il 2002 e il 2009 vincendo nel luglio del 2003 nella Contrada Selva su Zodiach. Dopo alcuni anni di assenza Villella tornerà a a Siena per vivere fino in fondo la sua passione. Villella ancora non è a Siena ma ci andrà a breve. “Il contatto con Tamurè è nato tramite dei ragazzi della Selva che vanno alla sua scuderia. Federico Guglielmi mi ha fatto un’ottima impressione e mi piace. Io credo profondamente che nel Palio possa fare molto di più e vediamo in questo modo di dargli una mano”. In questi anni Sgaibarre ha gestito un centro ippico, è stato istruttore, ha fatto da giudice di alcune gare che do sono svolte ma nel suo cuore e nella sua testa c’era sempre il Palio di Siena. “Era già da un pò che avevo maturato la decisione di tornare a Siena – prosegue Villella – sentire l’aria di Palio mi piace e mi dà sempre molta libidine: fa parte di tutte quelle belle cose che ci tengono vivi. Si torna sempre dove si è stati bene e io tornl sempre volentieri a Siena che adoro. Auspico di potermi trasferire in Toscana in settimana e di dare il mio contributo per il Palio. Ho già dato in gestione il mio centro ippico a dei ragazzi che ci faranno un parco zoofilo”. Nessuno in Toscana e fra gli amanti del Palio ha dimenticato Sgaibarre e quindi il fantino collinare sarà accolto con grandi onori.