Sgarbi su chi evade: “Un patriota che difende la sua azienda”

“Se tu arresti gli evasori, specie se grandi evasori, questi non lavoreranno più e quindi non pagheranno più neanche quel poco che pagavano. Per cui è bene non arrestarli ma farli lavorare di più. Soltanto un cretino, invece di sviluppare la sua azienda, dà dei soldi ben guadagnati a uno Stato che li butta col reddito di cittadinanza. Se l’evasore produce, arrestarlo è una follia”.

Non ha dubbi Vittorio Sgarbi rispetto alla ventilata – ma non troppo – ipotesi da parte dell’attuale governo, di prevedere la pena carceraria per i grandi evasori.

Intervenendo a ‘L’aria che tira’, su La7, il noto critico d’arte ha infatti tenuto ad affermare che, a suo giudizio, “L’evasore è un patriota che difende la sua azienda e il suo paese e che non dà soldi a incapaci di governo solo perché vengano calati dall’alto come assistenza“.

Max