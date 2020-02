Sgarbi Vs D’Urso: “Una gran maleducata, la denuncio”

La grinta è quella delle grandi occasioni, si capisce che stavolta, benché persona di larghe vedute e di spirito, non ha proprio gradito l’incredibile ‘cazziatone’ subito in diretta televisiva. E Vittorio Sgarbi affida prima a Twitter e poi a Youtube il suo sfogo, dal quale si evince un concetto chiaro e preciso: “Barbara D’Urso una gran maleducata. Sarà denunciata”.

Il tutto è nato solo perché scherzando, come suo solito, il critico d’arte aveva ‘osato’ dire che tra le fanciulle de ‘La pupa e il secchione’ presenti nel salotto, una le era stata raccomandata. Apriti cielo. Di lì è stato un crescendo di invettive, che ha finito per trasformare un simpatico siparietto in un momento di gelo.

“Raccomandato vuol dire raccomandato. Io non ho nessun potere… Non hanno raccomandato a un politico o a un potente. Qualcuno mi ha detto c’è una bella ragazza, una brava ragazza, che sarà tra gli ospiti… Su questo…mi ha detto cafone. Vattene via. Non sei ospite – riassume Sgarbi, ancora ferito dal “esci subito da qui” di Barbara D’Urso – Ma come ti permetti? Ma chi sei? Vuoi imparare a condurre? Vuoi imparare la grammatica? Hai detto ‘io ti caccio a calci nel c…lo’? Tu lo dici a me che sono tuo ospite? E insisti dicendo ‘vattene’?. Ma vattene dove? Ho raccontato che mi è stata raccomandata una ragazza e anche la stessa D’Urso. Ma quale vantaggio potevo dare io a te?”.

“Ti porterò in tribunale e spiegherai…”

Quindi il critico tiene a spiegare, “Se non capisci l’italiano, se non hai studiato, se fai trasmissioni senza essere capace di controllarti e vuoi fare quella che moralizza il mondo, io ti denuncio perché tu mi hai dato del cafone, mi hai minacciato di darmi i calci nel c…lo, e io ho semplicemente risposto che rimanevo lì. ‘Vattene via, vattene via’, hai detto. Un ospite non si caccia mai. Impara la buona educazione. La imparerai in tribunale. Ti porterò in tribunale e spiegherai come è possibile trattare così un tuo ospite che ha parlato dicendo la verità. Ho detto che mi era stata raccomandata una ragazza. Ma non ho detto neppure il nome. Io non sapevo neppure chi fosse. E poi per che cosa? Raccomandato vuol dire ‘una persona è brava’. Ti raccomando Manzoni, ti raccomando Leopardi, ti raccomando Dante. Studia e impara a fare la conduttrice cara Barbara D’Urso. Cafone non lo dici a un ospite e un ospite non lo cacci. Chiaro?“.

Max