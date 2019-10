Sgomberi: a Testaccio proseguono indiscriminatamente

Nel silenzio più totale il Comune di Roma continua con puntualità quotidiana, ad eseguire sfratti anche nel cuore della Capitale. Ovviamente la legge è legge ed è giusto che chi occupa abusivamente senza averne diritto, o vantando redditi ‘profumati’, tolga opportunità di una sistemazione abitativa a famiglie in condizioni di forte indigenza. E’ però altrettanto vero che non si può fare di tutta l’erba un fascio, e vi sono anche casi particolari che richiederebbero maggior attenzione, prima di essere annoverati nella ‘black-list‘, solo per lo stucchevole zelo di qualche funzionario in cerca di gratifiche.

In particolar modo, da diversi giorni nel mirino delle ‘squadre’ dei vigili incaricati a procedere, anche il quartiere romano del Testaccio dove, senza troppi problemi, una ragazza madre è finita per strada o meglio, se avesse accettato, in una casa famiglia. Perché la cosa più ignobile della questione è che, paradossalmente, nella maggior parte dei casi chi viene sfrattato diviene automaticamente un ‘non senza casa’… dunque con le carte in regola per poter aspirare ad un alloggio popolare. Solo che, essendo stato un occupante abusivo (e dunque ‘un cattivo’), non avrà mai diritto a tale ‘privilegio’, finendo in qualche camper o baracca.

Ecco un video della giornata di oggi:si sono presentati in assetto di guerra,impedendo anche alla presidente del municipio di intevenire ,per sgomberare famiglie di Via Paolo Caselli..badate bene..noi abbiamo detto nessun sgombero fino a quando non ci sarà un progetto di riqualificazione dell area per la quale sono stati stanziati 200 mila euro iniziali…sgomberare vuol dire lasciare le strutture sigillate in abbandono per anni..modello Campo Testaccio..sarebbe meglio fare il progetto e accompagnare le famiglie verso una soluzione…il risultato di oggi è che si terra un tavolo municipio comune per decidere finalmente insieme come procedere…noi ci siamo e ci saremo sempre a fianco delle famiglie. La politica della casa della Raggi non può essere solo sgomberi con famiglie intere gettate per strada…vedete il video.hanno fatto perdere la pazienza anche a me che sono un moderato…naturalmente la polizia locale non ha colpe perché è costretta ad eseguire decisioni di altri…..grazie ad Asia Usb e Angelo Fascetti Posted by Yuri Trombetti on Wednesday, October 23, 2019

Così stamane, all’arrivo della ‘task-force’ per procedere all’ennesimo sgombero, in via Paolo Caselli, oltre alla folle di amici ‘solidali’ con i residenti da sgomberare, si è fatto trovare anche il responsabile casa del Pd, Yuri Trombetti, affiancato da Aisa usb ed Angelo Fascetti.

E’ lo stesso Trombetti (nella foto), postando l’accaduto sul suo profilo Facebook, a raccontare quanto avvenuto:

“Ecco un video della giornata di oggi – scrive il responsabile casa del Pd – si sono presentati in assetto di guerra,impedendo anche alla presidente del municipio di intervenire ,per sgomberare famiglie di Via Paolo Caselli.. badate bene: noi abbiamo detto nessun sgombero fino a quando non ci sarà un progetto di riqualificazione dell area per la quale sono stati stanziati 200 mila euro iniziali… Sgomberare – spiega Trombetti -vuol dire lasciare le strutture sigillate in abbandono per anni.. modello Campo Testaccio ..sarebbe meglio fare il progetto e accompagnare le famiglie verso una soluzione…il risultato di oggi è che si terra un tavolo municipio comune per decidere finalmente insieme come procedere…noi ci siamo e ci saremo sempre a fianco delle famiglie. La politica della casa della Raggi non può essere solo sgomberi con famiglie intere gettate per strada… Guardate il video – conclude Trombetti – hanno fatto perdere la pazienza anche a me che sono un moderato…naturalmente la polizia locale non ha colpe perché è costretta ad eseguire decisioni di altri…..grazie ad Asia Usb e Angelo Fascetti”. Conclusione, ha poi raccontato ancora il dem, “Il patrimonio ha ripreso il bene e cambiato lucchetto..ma solo sullo studio artistico dell artista Annichiarico…venerdì dopo casino di oggi tavolo con il comune per bloccare il caos…”

Max