LADISPOLI – Sgominata banda di ladri d’auto che da tempo imperversava su Ladispoli e Cerenova. Tante le denunce dei cittadini che la mattina nel riprendere la propria auto regolarmente parcheggiata in strada, la ritrovavano cannibalizzata di molteplici parti, con danni spesso anche ingenti. E così gli agenti del commissariato di Ladispoli coordinati dal dirigente Fabio De Angelis, nelle prime ore del 29 novembre scorso, mentre stavano pattugliando le strade hanno notato un nuovo accovacciato tra due auto in via Alabama, al quartiere Miami. Alla vista degli agenti l’uomo si è dato alla fuga. I poliziotti hanno notato che alle due auto parcheggiate mancavano parti della carrozzeria. E così, dopo un attento controllo nelle vicinanze, hanno individuato una Golp, regolarmente chiusa al cui interno erano visibili dei sacchi neri e, verosimilmente, alcune parti delle auto depredate. Gli agenti hanno così posto sotto sequestro l’auto ed effettuando dei controlli sulle telecamere di videosorveglianza hanno constatato che intorno alle 4 del mattino la Golf si era portata nella via dove si era poi consumato il furto. Oltre alla Golf i poliziotti hanno notato anche una Bmw che è stata poi ritrovata vicino alle auto derubate. A seguito di un appostamento nei pressi della Bmw, gli operanti poco dopo hannon fermato due persone, un uomo di nazionalità romena e una donna di nazionalità ucraina. Dalla perquisizione domiciliare a casa loro, a Marina di Cerveteri, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato una vastissima e sofisticatissima attrezzatura meccanica e tecnologica, in grado di consentire ai malviventi di aprire qualsiasi auto e forzare qualsiasi antifurto. Inoltre venivano rinvenute parecchie parti di auto di grossa cilindrata. I due soggetti, nell’attesa di individuare i relativi complici ed i committenti i furti, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in attesa degli opportuni provvedimenti. Resta inoltre il compito degli investigatori di risalire ai vari furti perpetrati ed alla loro corrispondenza con le numerose parti d’auto rinvenute.