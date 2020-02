Shannen Doherty: “Mi è tornato il cancro ad un seno”

Oggi quella frase pronunciata con le lacrime agli occhi commentando la prematura morte di Luke Perry, suo compagno scenico in ‘Beverly Hills 90210’, ha un valore ancora più alto e sensato: “E’ stato strano vedere qualcuno che stava bene andarsene per primo“.

E sì perché Shannen Doherty, talentuosa ed amata attrice americana (molto apprezzata la sua interpretazione in ‘Streghe’), ha rivelato alla ABC News di avere nuovamente il cancro. Il male, racconta l’attrice oggi 48enne, è sempre al seno, ed “allo stadio 4. Da più di un anno lo sapevo – ha rivelato la Doherty, ma non l’ho detto. Ho voluto mantenere il segreto anche quando lavoravo alle riprese del reboot di Beverly Hills 90210. La nostra vita non finisce nel momento in cui c’è la diagnosi, ne abbiamo ancora un po’ da vivere.

Shannen: “Riuscirò a dirlo alle persone che amo?”

E’ una pillola amara da ingoiare, quella del ritorno della malattia. Ti chiedi ‘perché a me?’, ‘ che ho fatto di male?'”.Ma oggi c’è una cosa che a Shannen pesa ancor più che dover riaffrontare ‘vecchi fantasmi’: la paura più grande, “quella di dirlo a chi ti ama. A mia madre, a mio marito”, dice alludendo a Kurt Iswarienko.

Max